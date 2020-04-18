В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом

В Башкирии резко возросло количество зараженных коронавирусом. За последние сутки было выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 252 зараженных коронавирусной инфекцией.

От коронавируса в Башкирии вылечились 14 человек. К сожалению, 8 пациентов скончались. Данные предоставлены порталом стопкоронавирус.рф.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 36 793 случаев заражения COVID-19. 3 057 пациентов пошли на поправку. От коронавируса в стране погибло 313 человек.