В Москве от коронавируса скончался 21 человек

В Москве за последние сутки скончался от коронавируса 21 человек. У всех пациентов были положительные тесты на пневмонию и COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе.
Умершим было от 34 до 91 года. Практически у всех пациентов имелись сопутствующие болезни. Один из скончавшихся проходил лечение в федеральной клинике.
У пациентов имелись такие заболевания, как цирроз печени, сахарный диабет, гипертония, пиелонефрит и бронхит. У 34-летнего пациента медики диагностировали "пневмонию с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких". Также он страдал болезнью Пиквика.
Фото: Интернет.