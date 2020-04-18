В Башкирии вступили в силу новые изменения в Указе о повышенной готовности

Радий Хабиров подписал документ, содержащий поправки в Указ о режиме повышенной готовности на территории Башкирии. Все недавно озвученные решения теперь подтверждены соответствующими пунктами. Документ был опубликован сегодня, 18 апреля.

Одним из важных пунктов Указа стало изменение, связанное с новыми обязанностями населения. Жители республики при нахождении в общественных местах, при движении в такси или общественном транспорте должны обязательно использовать маски и перчатки. Это касается всех без исключения.

Другой пункт касается режима самоизоляции. Список исключений, которые позволяют выходить из дома, стал меньше. Теперь режим самоизоляции не распространяется также на следование в финансовую организацию.