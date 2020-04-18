Минсельхоз Башкирии запустил акцию #населеработымного

Многим предприятиям, особенно агропромышленным, сейчас требуется рабочая сила. Минсельхоз республики запустил акцию #населеработымного. В ее рамках представители аграрных предприятий делятся фотографиями с этим хештегом и размещают посты, в которых рассказывают о вакансиях, условиях труда и предлагаемых льготах.

Уверенность в завтрашнем дне сотрудникам свиноводческого комплекса придает их любимая работа. Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией коронавируса, эта компания предлагает сельчанам вакансии, ведь структурные подразделения организации продолжают функционировать. Это показывает, что сейчас на селе работы действительно много. Кроме того, компания стала одной из первых, кто принял участие во флешмобе.

Министерство сельского хозяйства республики запустило флешмоб #населеработымного для того, чтобы показать жителям Башкортостана, которые ищут способ заработать, что на селе это действительно возможно. Причём эта работа – самая нужная и полезная. Ведь все, что связано с агрокомплексом, направлено на обеспечение жителей региона продуктами питания.