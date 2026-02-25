В Башкирии запустили производство керамических гранул

В Учалах состоялся технический запуск линии по производству керамических гранул на заводе «Стройминерал» корпорации «Технониколь». Старт предприятию в режиме ВКС дал Глава Башкортостана в рамках международного форума «УралСтройИндустрия». Выставка проходит в Уфе в 33-й раз.

Мероприятие собрало порядка 100 ведущих компаний из 14 регионов страны и Узбекистана. Для участников подготовили деловую программу, бизнес-встречи, мастер-классы, технологические туры на предприятия и организации Уфы, ярмарку вакансий. По вводу жилья и объемам строительства в 2025 году Башкортостан занял седьмое место в России и второе – в Приволжском федеральном округе.

Глава республики подчеркнул, что, несмотря на непростое время, в регионе ввели больше 3 миллионов квадратных метров жилья. Также Радий Хабиров в своём приветственном слове отметил, что ежегодно в башкирской столице собираются эксперты в строительной сфере для обмена опытом.

У нас есть возможность обсудить актуальные вопросы развития стройиндустрии, градостроительной политики. Мы рассмотрим удачные примеры применения комплексного развития территорий, использования инновационных технологий и материалов. Желаю всем плодотворной работы, найти надёжных партнёров, а вашим компаниям – всегда двигаться вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ежегодно в республике вводятся миллионы квадратных метров жилья. Работу в регионе ведут с прицелом на будущее: уже сейчас готовят площадки под масштабную застройку в Забелье и Зауфимье. Эти районы станут новой точкой притяжения застройщиков. На территориях формируются условия для строительства почти 27 миллионов квадратных метров жилья и соцобъектов. Вместе с новыми микрорайонами в Башкортостане появляются школы, сады и поликлиники. Республика взяла курс на комплексную застройку, где возле каждого ЖК всё необходимое есть в шаговой доступности.

По итогам прошлого года в регионе открыли 14 крупных социальных объектов. Среди них – самая большая в Приволжском федеральном округе школа на 2200 ученических мест в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. Строительство соцобъектов ведется с учетом развития жилых комплексов.