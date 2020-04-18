Православные Башкирии готовятся праздновать Пасху онлайн

Православные готовятся отметить Пасху. Праздник считается одним из главных в христианстве. В этом году пасхальные богослужения в Башкирии пройдут онлайн, так как двери храмов республики закрыты для прихожан.
Телеканал БСТ в прямом эфире покажет службу из уфимского Кафедрального собора Рождества Богородицы. Таким образом, у верующих будет возможность увидеть праздничное богослужение, не покидая дома.
В условиях пандемии храмы будут соблюдать меры предосторожности. Митрополит Никон пояснил, что совершать таинства можно и на дому, а проповеди смотреть из дома. Некоторые храмы республики ведут трансляции своих служб в интернете.