Православные Башкирии готовятся праздновать Пасху онлайн

Православные готовятся отметить Пасху. Праздник считается одним из главных в христианстве. В этом году пасхальные богослужения в Башкирии пройдут онлайн, так как двери храмов республики закрыты для прихожан.

Телеканал БСТ в прямом эфире покажет службу из уфимского Кафедрального собора Рождества Богородицы. Таким образом, у верующих будет возможность увидеть праздничное богослужение, не покидая дома.

Сегодня вечером в 23:45 состоится прямая трансляция канала БСТ, где будет освещено пасхальное богослужение, которое возглавит его преосвященство Никон. Иерей Вадим Корбашов, священник Кафедрального соборного храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Уфы

В условиях пандемии храмы будут соблюдать меры предосторожности. Митрополит Никон пояснил, что совершать таинства можно и на дому, а проповеди смотреть из дома. Некоторые храмы республики ведут трансляции своих служб в интернете.