Стало известно, в каких условиях живут туристы, помещенные в обсерватор

Ночью 17 апреля в Уфу приземлился самолет с туристами из Бангкока. Путешественники из Башкирии долгое время не могли вылететь из Таиланда из-за закрытых границ. После возвращения туристы были помещены на обязательный карантин.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, сообщил, в каких условиях теперь живут путешественники. 68 человек, среди них 10 детей, были помещены на карантин в гостиницу-профилакторий на две недели. После прибытия самолёта у всех пассажиров измерили температуру и взяли мазок на коронавирус.

Самочувствие у всех пассажиров удовлетворительное, никто не жалуется на ухудшение состояния. В обсерваторе есть медицинский работник, который следит за здоровьем туристов. Для всех хватает спальных мест, организовано питание, также созданы все условия для быта.

Самочувствие у всех удовлетворительное, там имеется медицинский работник, который следит за состоянием здоровья. Питание организовано, это гостиница-профилакторий. Необходимые условия для жизни, для быта созданы. Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии