Башкирия занимает третье место по количеству погибших с COVID-19 в России

Сегодня, 19 апреля, стало известно, что количество погибших с подтвержденным коронавирусом в Башкирии увеличилось. Ещё 2 пациента с COVID-19 скончались в больницах республики. Общее количество смертей достигло 10 человек.

Это третий результат по смертности в России. Больше смертей пациентов с коронавирусом только в Москве (176 смертей) и Московской области (49). После Башкирии идёт Дагестан с почти таким же количеством летальных исходов (9).

По последним данным всего в России скончался 361 пациент с подтвержденным коронавирусом. Всего выявлено 42 853 подтвержденных случая заболевания. В Башкирии отметка держится на 252 пациентах.