В Башкирии рассказали, сколько защитных масок шьётся в день

Маски есть. Может, не в том большом количестве, которого хотелось бы гражданам, но, я думаю, здесь еще играет роль и ценовая характеристика. Но тот минимальный объем необходимый есть, идет и завоз. Этот вопрос в ближайшее время, я думаю, будет все меньше и меньше беспокоить.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии