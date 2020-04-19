В Башкирии рассказали, сколько защитных масок шьётся в день

Сегодня, 19 апреля, прошёл ежедневный онлайн-брифинг в Минздраве Башкирии по борьбе с коронавирусной инфекцией. Спикеры собрания ответили на самые волнующие вопросы жителей республики. Министр здравоохранения отметил, что ажиотаж на защитные маски спал.

Министерство промышленности Башкирии сообщает, что в день шьётся более 50 тысяч масок из марли. Также продолжают большими партиями приходить и одноразовые трёхслойные медицинские маски. Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, отметил, что спрос на защитные маски постепенно спадает.

Маски есть. Может, не в том большом количестве, которого хотелось бы гражданам, но, я думаю, здесь еще играет роль и ценовая характеристика. Но тот минимальный объем необходимый есть, идет и завоз. Этот вопрос в ближайшее время, я думаю, будет все меньше и меньше беспокоить.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии

Напомним, по последним данным в Башкирии выявлено 297 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 14 пациентов полностью излечились от заболевания, а 12 случаев болезни закончились летально.

Фото: Интернет. 