Пасха онлайн: в Башкирии отметили главный православный праздник

Православные сегодня отмечают один из самых главных праздник - Святую Пасху. Пекут куличи, раскрашивают яйца. Но вот в одном праздник для верующих отличается.
В этом году богослужения в Башкирии прошли в режиме онлайн, поскольку двери храмов закрыты для горожан из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Телеканал БСТ в прямом эфире вел службу из уфимского Кафедрального собора Рождества Богородицы. Верующие могли увидеть праздничное богослужение, оставаясь дома.
Во время пандемии храмы будут соблюдать меры предосторожности. Митрополит Никон пояснил, что совершать таинства можно и дома, как и смотреть проповеди. Некоторые храмы республики ведут трансляции своих служб в Сети.