Пасха онлайн: в Башкирии отметили главный православный праздник

Православные сегодня отмечают один из самых главных праздник - Святую Пасху. Пекут куличи, раскрашивают яйца. Но вот в одном праздник для верующих отличается.

В этом году богослужения в Башкирии прошли в режиме онлайн, поскольку двери храмов закрыты для горожан из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Телеканал БСТ в прямом эфире вел службу из уфимского Кафедрального собора Рождества Богородицы. Верующие могли увидеть праздничное богослужение, оставаясь дома.