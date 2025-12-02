В Башкирии в праздники введут особый режим

В Башкирии будет введён особый противопожарный режим. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на территории республике будет введён особый режим. Соответствующее распоряжение утверждено правительством Башкирии.
В период действия особого противопожарного режима запрещается проведение культурно-массовых мероприятий на объектах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, создающих угрозу безопасности жизни и здоровью людей. Также запрещается разведение открытого огня вне специальных оборудованных мест. Штрафы в этот период за несоблюдение правил пожарной безопасности удваиваются.