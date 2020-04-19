В Башкирии охват онлайн-уроками приблизился к 80%

В Башкирии охват онлайн-уроками приблизился к 80 процентам. Если в самом начале дистанционного обучения количество обучающихся на бумажных кейсах составляло почти 13 тысяч детей, то к концу недели число таких школьников снизилось до шести тысяч. Муниципалитеты продолжают обеспечивать детей компьютерами и гаджетами, этой работе подключились и депутаты Госсобрания республики, которые запустили акцию «Помоги учиться дома».

Вместо класса – салон автомобиля, вместо школы – проселочная дорога. Вдали от дома – только тут ловит сеть, чтобы студенты и ученики деревни Кульметово Кигинского района могли учиться дистанционно. Часть из них посещали школу в своем муниципалитете, кто-то ездил в соседнюю Челябинскую область. 

 Сложность есть в самом населенном пункте – очень слабая сотовая связь. И практически минимальная скорость интернета. Все ребятишки, которые проживают и обучаются в деревне Кульметово, они все у нас обеспечены бумажными кейсами, трижды в неделю доставка осуществляется.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Всего же бумажные кейсы с заданиями учителя привозят ещё 7 тысячам учеников со всей республики – тем у кого нет технической возможности подключиться к интернету. Знания онлайн получают более 300 тысяч детей.

 Мне сложно сказать, но я совершенно точно знаю, что первая неделя была, скажем, на двоечку. Я запретил вам двойки ставить, поэтому и себе запрещу, не будем двойку ставить, на троечку, скажем. Наладьте с понедельника нормальное обучение, постоянно проводите повышение квалификации учителей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По данным Министерства образования и науки республики,  на старте дистанционного обучения в Башкортостане насчитывалось более 12 тысяч школьников, которые не могли учиться в онлайн-формате. С каждым днем эта статистика меняется. На сегодня это порядка шести тысяч детей, у которых нет доступа к Интернету, плохая скорость передачи данных, либо вообще нет компьютера, планшета и телефона.

 Сын у меня учится в 9 классе, у него в этом году экзамен. Он очень начал огорчаться, что запускает учебу. Так как у нас не было компьютера, у нас давно еще сломался, отремонтировать не успели, нам в бумажном варианте приносили.

Фанира Даутова, жительница г. Уфы

Контакт с учителем очень важен, говорит мама школьника. И обеспечить его во время самоизоляции могут только онлайн-уроки. Теперь у сына Фаниры Даутовой такая возможность будет. На этой неделе их семья стала участником акции регионального отделения «Единой России». Школьников из нуждающихся семей в Башкортостане обеспечат техникой для дистанционного образования.

У нас здесь, так будем говорить, центр управления полетами – общественная приемная. Мы получаем заявки от нуждающихся, от Министерства образования. Минобр в свою очередь запрашивает списки нуждающихся от районных управлений образования, которые на местах там собирали потребности каждой семьи в конкретной школе.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

В рамках программы «Помоги учиться дома» депутаты Госсобрания республики объявили о сборе компьютеров, планшетов и роутеров. Одними из первых к акции подключился Башкирский педагогический университет. Не остались в стороне и журналисты телерадиокомпании «Башкортостан» и всего медиахолдинга «Башинформ».

Много семей сегодня у кого один, либо два гаджета. А детей дома больше. Они просто не в состоянии чисто физически даже одновременно заниматься в школе, институте или в техникуме. Поэтому мы посмотрели, наши возможности позволяют. И мы решили передать 10 ноутбуков ребятишкам, которые действительно, это малоимущие семьи.

Салават Сагитов, ректор Башкирского государственного педагогического университета

Не только онлайн-уроки. В процессе учебы также используются электронные кейсы, с использованием мессенджеров, социальных сетей и почтовых сервисов. Все это позволяет получить моментальную обратную связь и скорректировать учебный процесс. А для всех первоклассников в нашей республике организовали телевизионный формат обучения. 

Наша телерадиокомпания активно подключилась к этому процессу. По инициативе Радия Фаритовича у нас в эфире каждый  будний день выходит по четыре, иногда по пять телевизионных уроков для первоклассников. Это уникальный, удивительный проект. Вот в таком формате не работает ни один регион в Российской Федерации.

Рустам Зарафутдинов, директор телерадиокомпании «Башкортостан»

Если на самом старте дистанционного образования можно было наблюдать множество негативных отзывов от родителей, сейчас ситуация меняется. Сегодня школы получают все больше положительных оценок о дистанционном обучении и работе отдельных учителей. Получать знания на расстоянии все же можно.