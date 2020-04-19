В Башкирии охват онлайн-уроками приблизился к 80 процентам. Если в самом начале дистанционного обучения количество обучающихся на бумажных кейсах составляло почти 13 тысяч детей, то к концу недели число таких школьников снизилось до шести тысяч. Муниципалитеты продолжают обеспечивать детей компьютерами и гаджетами, этой работе подключились и депутаты Госсобрания республики, которые запустили акцию «Помоги учиться дома».
Вместо класса – салон автомобиля, вместо школы – проселочная дорога. Вдали от дома – только тут ловит сеть, чтобы студенты и ученики деревни Кульметово Кигинского района могли учиться дистанционно. Часть из них посещали школу в своем муниципалитете, кто-то ездил в соседнюю Челябинскую область.
Всего же бумажные кейсы с заданиями учителя привозят ещё 7 тысячам учеников со всей республики – тем у кого нет технической возможности подключиться к интернету. Знания онлайн получают более 300 тысяч детей.
По данным Министерства образования и науки республики, на старте дистанционного обучения в Башкортостане насчитывалось более 12 тысяч школьников, которые не могли учиться в онлайн-формате. С каждым днем эта статистика меняется. На сегодня это порядка шести тысяч детей, у которых нет доступа к Интернету, плохая скорость передачи данных, либо вообще нет компьютера, планшета и телефона.
Контакт с учителем очень важен, говорит мама школьника. И обеспечить его во время самоизоляции могут только онлайн-уроки. Теперь у сына Фаниры Даутовой такая возможность будет. На этой неделе их семья стала участником акции регионального отделения «Единой России». Школьников из нуждающихся семей в Башкортостане обеспечат техникой для дистанционного образования.
В рамках программы «Помоги учиться дома» депутаты Госсобрания республики объявили о сборе компьютеров, планшетов и роутеров. Одними из первых к акции подключился Башкирский педагогический университет. Не остались в стороне и журналисты телерадиокомпании «Башкортостан» и всего медиахолдинга «Башинформ».
Не только онлайн-уроки. В процессе учебы также используются электронные кейсы, с использованием мессенджеров, социальных сетей и почтовых сервисов. Все это позволяет получить моментальную обратную связь и скорректировать учебный процесс. А для всех первоклассников в нашей республике организовали телевизионный формат обучения.
Если на самом старте дистанционного образования можно было наблюдать множество негативных отзывов от родителей, сейчас ситуация меняется. Сегодня школы получают все больше положительных оценок о дистанционном обучении и работе отдельных учителей. Получать знания на расстоянии все же можно.