В Башкирии охват онлайн-уроками приблизился к 80%

В Башкирии охват онлайн-уроками приблизился к 80 процентам. Если в самом начале дистанционного обучения количество обучающихся на бумажных кейсах составляло почти 13 тысяч детей, то к концу недели число таких школьников снизилось до шести тысяч. Муниципалитеты продолжают обеспечивать детей компьютерами и гаджетами, этой работе подключились и депутаты Госсобрания республики, которые запустили акцию «Помоги учиться дома».

Вместо класса – салон автомобиля, вместо школы – проселочная дорога. Вдали от дома – только тут ловит сеть, чтобы студенты и ученики деревни Кульметово Кигинского района могли учиться дистанционно. Часть из них посещали школу в своем муниципалитете, кто-то ездил в соседнюю Челябинскую область.

Сложность есть в самом населенном пункте – очень слабая сотовая связь. И практически минимальная скорость интернета. Все ребятишки, которые проживают и обучаются в деревне Кульметово, они все у нас обеспечены бумажными кейсами, трижды в неделю доставка осуществляется. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Всего же бумажные кейсы с заданиями учителя привозят ещё 7 тысячам учеников со всей республики – тем у кого нет технической возможности подключиться к интернету. Знания онлайн получают более 300 тысяч детей.

Мне сложно сказать, но я совершенно точно знаю, что первая неделя была, скажем, на двоечку. Я запретил вам двойки ставить, поэтому и себе запрещу, не будем двойку ставить, на троечку, скажем. Наладьте с понедельника нормальное обучение, постоянно проводите повышение квалификации учителей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По данным Министерства образования и науки республики, на старте дистанционного обучения в Башкортостане насчитывалось более 12 тысяч школьников, которые не могли учиться в онлайн-формате. С каждым днем эта статистика меняется. На сегодня это порядка шести тысяч детей, у которых нет доступа к Интернету, плохая скорость передачи данных, либо вообще нет компьютера, планшета и телефона.

Сын у меня учится в 9 классе, у него в этом году экзамен. Он очень начал огорчаться, что запускает учебу. Так как у нас не было компьютера, у нас давно еще сломался, отремонтировать не успели, нам в бумажном варианте приносили. Фанира Даутова, жительница г. Уфы

Контакт с учителем очень важен, говорит мама школьника. И обеспечить его во время самоизоляции могут только онлайн-уроки. Теперь у сына Фаниры Даутовой такая возможность будет. На этой неделе их семья стала участником акции регионального отделения «Единой России». Школьников из нуждающихся семей в Башкортостане обеспечат техникой для дистанционного образования.

У нас здесь, так будем говорить, центр управления полетами – общественная приемная. Мы получаем заявки от нуждающихся, от Министерства образования. Минобр в свою очередь запрашивает списки нуждающихся от районных управлений образования, которые на местах там собирали потребности каждой семьи в конкретной школе. Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

В рамках программы «Помоги учиться дома» депутаты Госсобрания республики объявили о сборе компьютеров, планшетов и роутеров. Одними из первых к акции подключился Башкирский педагогический университет. Не остались в стороне и журналисты телерадиокомпании «Башкортостан» и всего медиахолдинга «Башинформ».

Много семей сегодня у кого один, либо два гаджета. А детей дома больше. Они просто не в состоянии чисто физически даже одновременно заниматься в школе, институте или в техникуме. Поэтому мы посмотрели, наши возможности позволяют. И мы решили передать 10 ноутбуков ребятишкам, которые действительно, это малоимущие семьи. Салават Сагитов, ректор Башкирского государственного педагогического университета

Не только онлайн-уроки. В процессе учебы также используются электронные кейсы, с использованием мессенджеров, социальных сетей и почтовых сервисов. Все это позволяет получить моментальную обратную связь и скорректировать учебный процесс. А для всех первоклассников в нашей республике организовали телевизионный формат обучения.

Наша телерадиокомпания активно подключилась к этому процессу. По инициативе Радия Фаритовича у нас в эфире каждый будний день выходит по четыре, иногда по пять телевизионных уроков для первоклассников. Это уникальный, удивительный проект. Вот в таком формате не работает ни один регион в Российской Федерации. Рустам Зарафутдинов, директор телерадиокомпании «Башкортостан»