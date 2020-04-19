«Задачи серьезные»: в Уфе продолжается строительство новой инфекционки

Это будет довольно большое учреждение, почти 16 тысяч кв. м. Это полноценный медицинский инфекционный центр, который будет оборудован 100 палатами. В условиях чрезвычайной ситуации мы готовы будем принимать здесь более 450 пациентов. Здесь будет 172 аппарата ИВЛ (на данный момент часть аппаратов мы уже закупили) и 100 процентов обеспечения кислородом. Это для нас, конечно, очень интересный и неожиданный опыт. Прежде всего потому что нет сложных бюрократических процедур, которые мешали бы нам строить. И поэтому мы надеемся возвести его в такие короткие сроки.

Радий Хабиров