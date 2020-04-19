«Задачи серьезные»: в Уфе продолжается строительство новой инфекционки

На неделе Радий Хабиров в режиме видеоконференции доложил Владимиру Путину о ходе строительства новой инфекционной больницы в Уфимском районе. На связь Глава Башкортостана вышел прямо со строительной площадки. Напомним, работы на объекте начались 28 марта этого года и с тех пор не останавливались ни на один день.
Ожидается, что первых больных с коронавирусной инфекцией новое медучреждение будет готово принять 25 мая. Меньше месяца назад тут было голое поле. Теперь строительная площадка напоминает большой муравейник. 200 рабочих в круглосуточном режиме возводят новую инфекционную больницу, с каждым днем наращивая объёмы. Завершается монтаж крыши общежитий для врачей, вбиты сваи под корпуса медучреждения, на неделе завезли первую партию бетона под фундамент.
Объект представляет собой одноэтажный комплекс из быстровозводимых модульных конструкций, включающий в себя 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В состав центра также войдут отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение.
Артур Идрисов родом из Башкортостана, но сейчас живет в Сочи. На родину приехал, чтобы помочь в строительстве инфекционной больницы. Признается: скучает по семье. Благо спасает видеосвязь. А необычную маску сшила и украсила своими руками его дочка, чтобы сберечь здоровье любимого папы.
К концу недели строители завершили сборку межкомнатных стен в общежитиях, установили окна. Отапливать помещения будут конвекторами. Смонтированы электропроводка и санфаянс.
Возведение новой инфекционки ведется преимущественно из башкирских стройматериалов, стоимость проекта вместе с медицинским оборудованием – 1 миллиард 800 миллионов рублей. Между тем сейчас ведется оснащение дополнительных коек в существующих медучреждениях. Так, по словам руководителя региона, к 28 апреля развернут 2690 мест, которые будут обеспечены на 60% кислородом и на 30% – аппаратами ИВЛ. До 10 мая предполагается получить ещё 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Риски, связанные с распространением коронавируса, ещё высоки, пик по-прежнему не пройден. Число заболевших растёт во всех регионах страны. И даже если новые и перепрофилированные медучреждения не потребуется в полном объеме, нужно быть готовыми к развитию любого сценария.