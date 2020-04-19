«Мы знаем, что здоровы»: в Уфе туристы из Таиланда рассказали о своем состоянии

Спецрейсом в Уфу из Таиланда доставили 68 туристов из Башкортостана. Некоторые ждали этого полета не одну неделю. Однако переступить порог своих квартир им удастся только через 14 дней. Столько туристам предстоит провести в специальном обсерваторе.
Зал прилета больше напоминают лабораторию. Врачи – в защитных костюмах, на столе – пробирки для анализов. По очереди медики берут тест на коронавирус у всех туристов, прилетевших в Уфу из Таиланда. Всего 68 человек, из них 10 – детей. Ранее борт совершил посадку в Казани, где самолет покинули более 100 пассажиров.
Возвращения на родину ждали с нетерпением. Некоторым, как, например, Татьяне Полевой задержаться за рубежом пришлось на две недели дольше. Признается: отдыхать устала. Но впереди ее, как и остальных, ждет 14 дней самоизоляции.
На момент прилёта повышенной температуры у пассажиров не обнаружили. Однако все равно всех без исключения решили поместить в обсерватор, а не отправлять на домашнюю самоизоляцию.
На двух специальных автобусах туристов привезли в обсерватор. Под эти цели оборудован санаторный комплекс в Уфимском районе, рассчитанный принимать одновременно более 80 человек. Здесь туристам из Таиланда и предстоит провести две недели в изоляции.