«Мы знаем, что здоровы»: в Уфе туристы из Таиланда рассказали о своем состоянии

Спецрейсом в Уфу из Таиланда доставили 68 туристов из Башкортостана. Некоторые ждали этого полета не одну неделю. Однако переступить порог своих квартир им удастся только через 14 дней. Столько туристам предстоит провести в специальном обсерваторе.

Зал прилета больше напоминают лабораторию. Врачи – в защитных костюмах, на столе – пробирки для анализов. По очереди медики берут тест на коронавирус у всех туристов, прилетевших в Уфу из Таиланда. Всего 68 человек, из них 10 – детей. Ранее борт совершил посадку в Казани, где самолет покинули более 100 пассажиров.

Далеко не все главы субъектов организовали вылет для своих граждан. Поэтому большое спасибо Радию Хабирову, Минниханову тоже. Я думаю, он тоже приложил усилия, потому что борт вывез жителей двух регионов. Андрей Вяткин, пассажир рейса

Возвращения на родину ждали с нетерпением. Некоторым, как, например, Татьяне Полевой задержаться за рубежом пришлось на две недели дольше. Признается: отдыхать устала. Но впереди ее, как и остальных, ждет 14 дней самоизоляции.

Мы знаем, что это превентивные меры. С другой стороны мы знаем, что мы здоровые. И мы готовы работать, нас ждет работа, мы хотим этого. Мы были в изоляции две недели до того, как мы сюда приехали. Потому что не было возможности из гостиниц выходить. Татьяна Полева, пассажир рейса

На момент прилёта повышенной температуры у пассажиров не обнаружили. Однако все равно всех без исключения решили поместить в обсерватор, а не отправлять на домашнюю самоизоляцию.

Согласно Указу Главы республики все пребывающие из-за рубежа в Башкортостан подлежат обсервации независимо от места проживания - в нашей республике или нет. Шамиль Гильманов, заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан