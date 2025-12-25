В Башкирии рассказали, как уберечь здоровье в мороз

При прояснениях до -35 градусов. Этой ночью в республике сохранится морозная погода. Но уже завтра, по прогнозам синоптиков, станет значительно теплее. Всё же пренебрегать правилами безопасного пребывания на улице не стоит. Особенно это касается людей, страдающих гипертонией.

Активный образ жизни, прогулки и спорт. Болеть времени нет, говорит Тахир Ибатуллин.

К сожалению, не все могут похвастаться таким здоровьем, говорят врачи. Температурные качели каждый переносит по-своему. Особенно тяжело людям с повышенным артериальным давлением.

Буквально во вторник столбики термометров находились в районе 5-7 градусов. А на следующее утро температура воздуха по республике местами опустилась ниже 30.

Многослойная одежда, шапка, шарф, перчатки – всё это поможет не только сохранить тепло, но и предотвратить резкое сужение сосудов, что очень опасно, в первую очередь, для гипертоников.

Правильно одеваться, принимать лекарства, если артериальное давление нестабильно, избегать интенсивных физических нагрузок – это то, что врачи рекомендуют, когда за окном очень холодно.