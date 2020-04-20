В Башкирии на карантин закрыли ещё одну больницу

Карантинные меры коснулись центральной больницы в Кушнаренковском районе. Медучреждение частично закрыли на карантин после выявления пациента с положительным результатом на COVID-19. Об этом рассказала главный врач Кушнаренковской ЦРБ Ольга Шайхутдинова.

После выявление диагноза пациента отправили в инфекционную больницу города Дюртюли. Три раза (8, 10 и 18 апреля) у контактных сотрудников были взяты анализы на коронавирус, материалы которых отправили в Центр гигиены и эпидемиологии. Больница закрыта на карантин только частично – в закрытом отделении находятся 6 сотрудников и 8 пациентов.

Главврач Кушанренковской ЦРБ сообщила, что у 14 закрытых на карантин человек нет явных признаков заболевания коронавирусом. Для них организовано питание, предоставлены спальные места, имеются необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты. Сама больница работает в штатном режиме, а в отделении проведены санитарно-эпидемиологические меры.