В Госдуме рассказали о правах соседей

В Гражданский кодекс будут внесены несколько поправок, в которых будут прописаны права соседей. Новые правила будут подразумевать права хозяев земельных участков. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников в своём интервью «Российской газете».

Хозяевам земельных участков, у которых есть соседи, установят новые правила. Если с соседнего участка идёт шум, вибрации, газ, запахи, дым, пар, тепло, и они не превышают установленные нормативы и не влияют на использование земельного участка соседа, то соседу нужно это терпеть. Хозяин земельного участка может возмущаться, если воздействие со стороны соседа будет превышать норму. Уважение со стороны соседей должно быть взаимным.