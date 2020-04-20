В Госдуме рассказали о правах соседей

В Гражданский кодекс будут внесены несколько поправок, в которых будут прописаны права соседей. Новые правила будут подразумевать права хозяев земельных участков. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников в своём интервью «Российской газете».
Хозяевам земельных участков, у которых есть соседи, установят новые правила. Если с соседнего участка идёт шум, вибрации, газ, запахи, дым, пар, тепло, и они не превышают установленные нормативы и не влияют на использование земельного участка соседа, то соседу нужно это терпеть. Хозяин земельного участка может возмущаться, если воздействие со стороны соседа будет превышать норму. Уважение со стороны соседей должно быть взаимным.
Крашенников рассказал о примерах, как хозяин земельного участка должен ограничивать себя в действиях, чтобы не нанести вред земле своему соседу. Например, нельзя углублять свой участок так, чтобы пострадал участок соседа. Нельзя копать колодец так, чтобы вода не поступала в колодец соседа.