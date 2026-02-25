Жителям Башкирии рассказали о новых правилах выбора игрушек в детсадах

Определённые игрушки окажутся под запретом в детских садах страны. Минпросвещения страны готовит перечень разрешённых. В него войдут игры и игрушки, способствующие развитию ребёнка и соответствующие российским традиционным ценностям. Так, в Госдуме пояснили, что под запретом, например, окажутся куклы-монстры и куклы в гробах. Но и сейчас контроль в дошкольных учреждениях ведётся. Какие игрушки сейчас используют в детсадах и чему они учат малышей?

Врач молодой, но талантливый, судя по очереди из пациентов, и это ничего, что чуть поодаль работает салон красоты, а совсем рядом торгуют фруктами – обычная жизнь. Так, через игру в детском саду моделируют реальные ситуации, которые произойдут с малышами в будущем: готовят ко взрослой жизни.

А педагоги, в свою очередь, могут разглядеть, нет ли у ребёнка проблем в семье, что его беспокоит? И именно через ролевую игру дошколят постарше готовят к новому этапу в жизни. То же самое и со спортом. Это взрослый может понять, зачем нужны физические упражнения, а вот ребёнок нужную нагрузку для укрепления получает через игру.

При выборе игрушек в детский сад специалисты руководствуются психологическими и педагогическими нормами. Использовать стараются яркие предметы, чтобы они привлекали внимание детей.

Минпросвещения готовит перечень разрешённых в детских садах игр и игрушек. Они должны благотворно влиять на психику и развитие ребёнка, знакомить детей с культурными традициями России, её достижениями, историческими деятелями и народно-художественными промыслами. Мы обратились к эксперту с вопросом: какие бы она внесла туда игрушки?