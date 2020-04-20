Уфа заняла пятое место в топ-20 городов, соблюдающих самоизоляцию

Специалисты составили список городов, которые лучше остальных соблюдают режим самоизоляции. В первую десятку вошла и Уфа. К таким выводам пришли специалисты одного из банков.
Банк изучил платежные операции пользователей в магазинах, аптеках, транспорте, АЗС и в других категориях офлайн-расходов. Каждой категории специалисты присуждали ранги в зависимости от частоты посещений. Затем их суммировали, а городам начисляли баллы. Чем больше баллов набирает город, тем хуже его жители соблюдают самоизоляцию. Максимально каждый город мог получить 160 баллов – это наихудший результат.
В топ-20 самыми дисциплинированными оказались москвичи. Столица набрала 31 балл. Следом идёт Санкт-Петербург, он набрал 32 балла. Уфа оказалась на пятом месте по уровню соблюдения режима самоизоляции. Последнее двадцатое место занял Новосибирск.
Специалисты также сообщают, что жители всех исследованных городов максимально уменьшили расходы на одежду, рестораны, мебель, фаст-фуд и транспорт.