Уфа заняла пятое место в топ-20 городов, соблюдающих самоизоляцию

Банк изучил платежные операции пользователей в магазинах, аптеках, транспорте, АЗС и в других категориях офлайн-расходов. Каждой категории специалисты присуждали ранги в зависимости от частоты посещений. Затем их суммировали, а городам начисляли баллы. Чем больше баллов набирает город, тем хуже его жители соблюдают самоизоляцию. Максимально каждый город мог получить 160 баллов – это наихудший результат.