В Башкирии в магазины не пустят без масок и перчаток

Без масок и перчаток не пустят в автобусы и такси. Теперь наличие средств защиты является обязательным. Это дополнительные меры по снижению риска распространения инфекции, они предусмотрены в Указе Главы Башкортостана.

Желательно, чтобы пассажиры заходили в перчатках и масках. Следим за этим, чтобы не нарушали правила, чтобы друг друга не заражали. И смотрим, чтобы на расстоянии 1,5 метра друг от друга находились. Марсель Загидуллин, водитель автобуса

В магазин также не пустят без маски и перчаток. Если в понедельник ограничились предупреждениями, со вторника будут штрафовать. Кроме этого, находясь в магазине, жители обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5- 2 метра друг от друга.

Если будет выявлено данное нарушение, в этом случае административную ответственность по статье 20.6.1 будет нести как физлицо, допустившее данное нарушение, так и представитель магазина. Если должностное лицо –одна сумма штрафа, если юридическое – другая сумма. Алексей Гусев, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей

С 20 апреля действуют обновленные справки. В них работодатель указывает данные сотрудника и график работы, с указанием времени начала и окончания. Путь из дома на работу будет ограничен до 90 минут, столько же – на дорогу обратно домой.