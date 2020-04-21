В Башкирии в магазины не пустят без масок и перчаток

Без масок и перчаток не пустят в автобусы и такси.
Теперь наличие средств защиты является обязательным. Это дополнительные меры по
снижению риска распространения инфекции, они предусмотрены в Указе Главы
Башкортостана.
Желательно,
чтобы пассажиры заходили в перчатках и масках. Следим за этим, чтобы не
нарушали правила, чтобы друг друга не заражали. И смотрим, чтобы на расстоянии
1,5 метра друг от друга находились.
Марсель Загидуллин, водитель автобуса
В магазин также не пустят без маски и перчаток. Если
в понедельник ограничились предупреждениями, со вторника будут штрафовать.
Кроме этого, находясь в магазине, жители обязаны соблюдать дистанцию не менее
1,5- 2 метра друг от друга.
Если
будет выявлено данное нарушение, в этом случае административную ответственность
по статье 20.6.1 будет нести как физлицо, допустившее данное нарушение, так и
представитель магазина. Если должностное лицо –одна сумма штрафа, если юридическое
– другая сумма.
Алексей Гусев, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей
С 20 апреля действуют обновленные справки. В них
работодатель указывает данные сотрудника и график работы, с указанием времени начала
и окончания. Путь из дома на работу будет ограничен до 90 минут, столько же –
на дорогу обратно домой.
В
районах и городах республики работа проводится в таком же режиме. Так же
инспекторы проверяют водителя на наличие документации, справок уже обновленных.
И наличие регистрации на официальном
сайте «Дорога 02».
Линар Зиннуров, старший госинспектор отдела пропаганды УГИБДД МВД по Республике Башкортостан