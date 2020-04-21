В России число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом озвучил новые данные по количеству заболевших в России. За сутки зарегистрировано 5642 новых случая заболевания COVID-19. Всего выявлено 52 763 человека с коронавирусом.

Новые случаи заболевания выявлены в 78 регионах России. За сутки зафиксировано 427 человека, которые полностью излечились от коронавируса (за всё время – 3 873). Смертью закончился 51 случай болезни (за всё время – 456).

В Башкирии данные о заболевших также обновились. Выявлено 22 новых случая заболевания COVID-19. Всего в республике зарегистрирован 371 пациент с коронавирусом, 20 из которых полностью выздоровели, а 14 скончались.