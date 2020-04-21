В Москве доноры крови с антителами на коронавирус получат выплаты

Власти Москвы установили денежное вознаграждение донорам крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы будут платить 1250 рублей, за 600 миллилитров – пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

19 апреля мэр Москвы подписал постановление о денежных выплатах донорам крови с антителами на коронавирус. Выплаты будут производиться в размере 1250 рублей за 150 миллилитров плазмы или 5000 рублей за 600 миллилитров. Донор за один раз может сдать не менее 300 и не более 600 миллилитров.