В Москве доноры крови с антителами на коронавирус получат выплаты

Власти Москвы установили денежное вознаграждение донорам крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы будут платить 1250 рублей, за 600 миллилитров – пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
19 апреля мэр Москвы подписал постановление о денежных выплатах донорам крови с антителами на коронавирус. Выплаты будут производиться в размере 1250 рублей за 150 миллилитров плазмы или 5000 рублей за 600 миллилитров. Донор за один раз может сдать не менее 300 и не более 600 миллилитров.
По сообщениям специалистов, переливание крови с антителами – один из самых эффективных способов лечения COVID-19. На прошлой неделе врачи начали использовать этот метод в борьбе с эпидемией. Эксперты отмечают, что в крови переболевших коронавирусом людей содержатся антитела. Переливание такой крови заражённому человеку помогают его вылечить. Врачи уверены, что после такого метода лечения больной чувствует себя намного лучше, а вся процедура обходится без побочных эффектов. Переливание крови в подобных случаях - достаточно широко распространенная практика.