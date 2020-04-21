Известный режиссер Люк Бессон выступит на онлайн-форуме «Мир после коронавируса» в Уфе

В столице Башкирии 28 апреля пройдет международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Его анонсировал в социальных сетях глава республики Радий Хабиров. Гостями мероприятия станут известные во всем мире люди.
По словам Радия Хабирова, форум поможет понять вектор, по которому будет двигаться республика после кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией. Руководитель региона выразил надежду, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация в стране и в Башкирии, в частности, даст идеи для дальнейшего совершенствования качества жизни людей. Любой кризис дает новые возможности, уверен глава республики.
В программе - 10 секций и два пленарных совещания. Среди российских спикеров - ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, Глава Республики Крым Сергей Аксенов, журналист и общественный деятель Евгений Примаков, член Экономического совета при Президенте России Андрей Репик, уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и другие.
Также участниками мероприятия станут автор «Черного лебедя» Нассим Талеб, физик Митио Каку, основатель FuturMap Параг Ханна, продюсер Люк Бессон, Фредрик Райнфельдт (премьер-министр Швеции в 2006-14г.) и другие авторитетные спикеры из 25 стран мира.
Модератором выступит вице-президент Академии российского телевидения Александр Любимов.