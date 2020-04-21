Известный режиссер Люк Бессон выступит на онлайн-форуме «Мир после коронавируса» в Уфе

«Зачем мы проводим такое мероприятие в такое время? Все очень логично. Эпидемию мы скоро усмирим, потому что знаем, что делать, и жители республики ведут себя правильно. Но мы должны четко понимать, что делать, когда все закончится. Любой кризис дает новые возможности. И уровень участников нашего форума не оставляет сомнений в том, что с их помощью мы сможем определить, как максимально скоро восстановить республику, обеспечить всем нашим жителям комфортную жизнь и уверенность в завтрашнем дне. А эта кризисная ситуация даёт очень много пищи для размышлений»

Радий Хабиров, глава Башкирии