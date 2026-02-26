Детский хор из Уфы выступил на сцене Кремля

Вокальный коллектив из Уфы выступил на сцене Кремля. Хор «Весенние голоса» детской школы искусств имени Виктора Пегова сначала прошел отборочный тур в Уфе. Дети стали лауреатами первой степени и были приглашены на гала-концерт «Время лучших» в Москве. Ребята выступили вместе с Виктором Рыбиным, Натальей Сенчуковой и Анитой Цой. Перформанс на столь высоком уровне стал своего рода подарком к 55-летию школы.

«Летите голуби» – теперь визитная карточка коллектива: именно с этой песней ребята выступили на кремлевской сцене. Попасть в число полутора тысяч лучших участников со всей России «Весенние голоса» смогли только после жесткого отбора. Еще в октябре в Уфе прошел кастинг «Время лучших». После этого башкирский коллектив как лауреат первой степени сразу был допущен на гала-концерт.

Ребята завоевали право выступить с артистами российского уровня. Они подпевали Аните Цой, Виктору Рыбину, Наталье Сенчуковой.

Это вокально-хореографическая композиция «Эпоха СССР». Не просто песня, а целый спектакль из трех концертных номеров: один танцевальный и два вокальных.