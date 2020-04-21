В Таиланде нашли живущих в пещере российских туристов

Полиция Таиланда обнаружила российских туристов, которые живут в пещере. Их выгнали с гостиницы. Путешественники застряли в стране из-за пандемии коронавируса и не могут вернуться домой.
В бухте Тонсай в Таиланде были обнаружены туристы из России. Они застряли в стране, а вернуться на родину не смогли из-за коронавирусной ситуации в мире. Отдыхающие рассказали, что прилетели в Таиланд два месяца тому назад. В марте их ограбили, украли некоторые вещи. Полиция украденное не нашла.
Путешественники разбили себе палатку в пещере и жили там. После того, как их нашла полиция, все отдыхающие были доставлены в больницу для сдачи тестов на COVID-19. Результаты всех тестов отрицательные, все здоровы. После прохождение теста российских туристов отправили в один из таиландских отелей, который помогает застрявшим в стране туристам.