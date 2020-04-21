В Таиланде нашли живущих в пещере российских туристов

Полиция Таиланда обнаружила российских туристов, которые живут в пещере. Их выгнали с гостиницы. Путешественники застряли в стране из-за пандемии коронавируса и не могут вернуться домой.

В бухте Тонсай в Таиланде были обнаружены туристы из России. Они застряли в стране, а вернуться на родину не смогли из-за коронавирусной ситуации в мире. Отдыхающие рассказали, что прилетели в Таиланд два месяца тому назад. В марте их ограбили, украли некоторые вещи. Полиция украденное не нашла.