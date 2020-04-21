Минздрав Башкирии о самоизолированных врачах РКБ Куватова: «Это острая проблема»
В Минздраве Башкирии рассказали, возникнет ли дефицит врачей в РКБ им. Куватова
из-за их ухода на двухнедельную самоизоляцию. Ранее больница была закрыта на
карантин, а медики работали вахтовым методом. Теперь 14 дней они обязаны самоизолироваться
из-за контактов с больными коронавирусом пациентами.
Как призналась заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова,
проблема кадров действительно существует, однако она вполне решаемая. Сейчас
механизм в больнице налажен таким образом, что на работу выходят только
дежурные смены. Остальные врачи могут приступить к деятельности после двух
отрицательных тестов.
«Это острая проблема. Есть несколько маршрутов как у тех, кто выходит
оттуда, и кто заходит. У тех, кто выходит, есть возможность уйти на
самоизоляцию, для тех, у кого нет возможности самоизолироваться в квартире
(например, есть пожилые родственники), им предоставят изолятор в “Аллопланте”.
Остальные уведомлены об опасности. У них
будут взяты все анализы, в течение 2 недель. Мы определимся, кто заходит на
следующую вахту, если мы оставим вахтовый метод. По сотрудникам, которые должны
выйти на работу. Мы выводим только дежурные смены. Постепенно туда заходят те,
у кого 2 отрицательных анализа. Допуск осуществляется как в самой больнице, так
и в центре медицинской профилактики. Общую подготовку на 36 часов прошли все.
Других сотрудников из других учреждений мы пока не привлекаем»
Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения РБ
Также Кононова обратилась к врачам, ушедшим на самоизоляцию. Она попросила
их звонить на «горячую линию» Минздрава, если у них возникнут проблемы с оформлением
листка временной нетрудоспособности.