Минздрав Башкирии о самоизолированных врачах РКБ Куватова: «Это острая проблема»

В Минздраве Башкирии рассказали, возникнет ли дефицит врачей в РКБ им. Куватова из-за их ухода на двухнедельную самоизоляцию. Ранее больница была закрыта на карантин, а медики работали вахтовым методом. Теперь 14 дней они обязаны самоизолироваться из-за контактов с больными коронавирусом пациентами.

Как призналась заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова, проблема кадров действительно существует, однако она вполне решаемая. Сейчас механизм в больнице налажен таким образом, что на работу выходят только дежурные смены. Остальные врачи могут приступить к деятельности после двух отрицательных тестов.

«Это острая проблема. Есть несколько маршрутов как у тех, кто выходит оттуда, и кто заходит. У тех, кто выходит, есть возможность уйти на самоизоляцию, для тех, у кого нет возможности самоизолироваться в квартире (например, есть пожилые родственники), им предоставят изолятор в “Аллопланте”. Остальные уведомлены об опасности. У них будут взяты все анализы, в течение 2 недель. Мы определимся, кто заходит на следующую вахту, если мы оставим вахтовый метод. По сотрудникам, которые должны выйти на работу. Мы выводим только дежурные смены. Постепенно туда заходят те, у кого 2 отрицательных анализа. Допуск осуществляется как в самой больнице, так и в центре медицинской профилактики. Общую подготовку на 36 часов прошли все. Других сотрудников из других учреждений мы пока не привлекаем»

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения РБ

Также Кононова обратилась к врачам, ушедшим на самоизоляцию. Она попросила их звонить на «горячую линию» Минздрава, если у них возникнут проблемы с оформлением листка временной нетрудоспособности.