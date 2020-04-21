Минздрав Башкирии о самоизолированных врачах РКБ Куватова: «Это острая проблема»

«Это острая проблема. Есть несколько маршрутов как у тех, кто выходит оттуда, и кто заходит. У тех, кто выходит, есть возможность уйти на самоизоляцию, для тех, у кого нет возможности самоизолироваться в квартире (например, есть пожилые родственники), им предоставят изолятор в “Аллопланте”. Остальные уведомлены об опасности. У них будут взяты все анализы, в течение 2 недель. Мы определимся, кто заходит на следующую вахту, если мы оставим вахтовый метод. По сотрудникам, которые должны выйти на работу. Мы выводим только дежурные смены. Постепенно туда заходят те, у кого 2 отрицательных анализа. Допуск осуществляется как в самой больнице, так и в центре медицинской профилактики. Общую подготовку на 36 часов прошли все. Других сотрудников из других учреждений мы пока не привлекаем»

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения РБ