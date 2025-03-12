Радий Хабиров встретился с главой Минздрава России

Радий Хабиров обсудил с Михаилом Мурашко развитие здравоохранения Башкортостана. Такие встречи носят регулярный характер, отметил руководитель региона. На повестке общения с министром здравоохранения России был поднят ряд важных вопросов. Так, например, говорили об объектах, которые в первую очередь попадут в новую программу модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется по поручению президента страны.

В этом направлении, отметил Радий Хабиров, в предыдущие годы поработали неплохо — при поддержке Минздрава России и на собственные средства заменили почти 500 ФАПов, отремонтировали и построили много объектов. Радий Хабиров пригласил Михаила Мурашко на открытие хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра и поблагодарил федеральное ведомство за поддержку и внимание, которое оказывается республике.