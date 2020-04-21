В Минздраве Башкирии назвали возраст умерших с подтвержденным коронавирусом

Сегодня, 21 апреля, прошёл ежедневный брифинг по борьбе с коронавирусной инфекцией. На собрании обсудили текущую ситуацию с вирусом COVID-19 в Башкирии. Стало известно, что большая часть умерших с коронавирусом старше 60 лет.

В республике с начала пандемии COVID-19 зафиксировано 14 случаев смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. 64% скончавшихся (9 из 14) — люди старше 60 лет с серьёзными сопутствующими заболеваниями. Только один пациент был моложе 40 лет: 33-летний мужчина помимо коронавируса страдал сахарным диабетом.

На данный момент в Башкирии выявлено 371 случай заболевания коронавирусом. Количество смертей пациентов с COVID-19 не увеличилось. А вот выздоровевших стало больше – сегодня выписываются ещё 14 пациентов (за всё время излечились 34 человека).