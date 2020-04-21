Роспотребнадзор не рекомендует покупателям взвешивать продукты в магазинах

Специалисты в Роспотребнадзоре считают, что покупатели не должны сами взвешивать продукты в магазинах. Все товары должны быть в готовом взвешенном виде. Такие меры рекомендуются на фоне профилактики коронавируса.
В магазинах и супремаркетах следует исключить возможность покупателям самостоятельно взвешивать товар. Все продукты должны быть заранее взвешены и упакованы. Также в Роспотребнадзоре отметили, что один и тот же продавец не должен принимать деньги и продавать товар.
Все эти меры связаны с мерами борьбы против коронавируса. Кроме этого, в предприятиях торговли должны носить маски и одноразовые перчатки, мыть руки, проверять температуру сотрудников, не питаться на месте работы. По последним данным, в России всего около 52 000 заражённых коронавирусом.