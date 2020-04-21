В Башкирии людей без перчаток выгнали из МФЦ, вызвав на помощь Росгвардию

Необычный случай произошел накануне в Башкирии. В Стерлитамаке в МФЦ на улице Худайбердина людей без перчаток выгнали на улицу, вызвав на подмогу Росгвардию. Горожане в спешке начали искать средства защиты у прохожих.
В Стерлитамаке клиентов МФЦ, которые пришли за услугами, сдали Росгвардии. Свидетелями всего этого стали жители города. Наряд бойцов ведомства прибыл на место мгновенно еще до того, как люди могли разбежаться.
После того, как все получили перчатки от росгвардейцев, людей уже спокойно пустили в помещение.
Напомним, что с 20 апреля правила самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Башкирии ужесточились. Маски и перчатки - обязательный атрибут для посещения общественных мест, различных государственных учреждений, магазинов, а также для поездок на общественном транспорте и такси.