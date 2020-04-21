В Башкирии людей без перчаток выгнали из МФЦ, вызвав на помощь Росгвардию

Я сама была в перчатках, так у меня мужчина на выходе слезно попросил дать ему перчатки, я передала. Много людей было, человек 5-7, по фото видно. Как только сотрудники увидели, что у людей нет перчаток, сразу выгнали их на улицу. Интересно, что приехавшие сотрудники Росгвардии не стали никого забирать. Они сделали устное замечание и начали выдавать людям перчатки сами!

Екатерина Л., жительница Стерлитамака