В Верховном суде объяснили, как наказывают на нарушение самоизоляции

Верховный суд России ответил на некоторые вопросы, связанные с нарушением режима самоизоляции. Специалисты объяснили, кого привлекают к ответственности, как наказывают. Вся информация размещена на сайте суда.

Верховный суд пояснил, что на фоне коронавируса по части 2 статьи 6.3 КоАП к ответственности привлекаются граждане с подозрением на вирус, но не не соблюдают требования. Также к ответственности привлекаются те, кто контактировал с такими людьми или с источником заболевания. В этот список входят и люди, прибывшие из стран с неблагополучной вирусной ситуацией.

Ранее говорилось, что нарушителей самоизоляции наказывают штрафом в 15 000 рублей по статье 6.3 КоАП. В основном, по этой статье наказывают тех, кто уходит от места своего проживания более чем на 100 метров. Например, недавно в одном из московских районов наказали человека, который прогуливался в парке. Были случаи, когда наказывали и владельцев машин, которые без серьёзных причин находились более далеко от дома.

Положения этой статьи распространяются на людей, которые не хотят лечиться от опасной инфекции. Также наказываются те, кто не выполняет требования федерального госсанэпиднадзора. Например, если человек приехал из-за границы и не самоизолировался.