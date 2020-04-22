Стало известно, сколько в России мужчин и женщин

В России подсчитали количество мужчин и женщин на начало 2020 года. Соотношение количества сильного и слабого пола меняется в зависимости от возраста . Об этом говорят специалисты из Росстата.

Примечательно, что в России мужчин больше, чем женщин, только в возрасте до 29 лет. В этом диапазоне на тысячу женщин приходится 1050 мужчин. А вот от 30 до 39 лет на тысячу представительниц прекрасного пола приходится уже 999 мужчин.

В Росстате выявили интересный факт. В старшем возрасте количество женщин увеличивается, а мужчин уменьшается. разница становится особо заметной в возрасте от 60 до 89 лет. Так, на тысячу женщин здесь пришлось всего 569 мужчин. И самая большая разница оказалась в возрасте от 90 до 99 лет. В этой категории на тысячу бабушек пришлось всего 289 дедушек.