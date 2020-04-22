Стало известно, как можно остановить распространение коронавируса в России

Коронавирус в России можно сдержать, если контролировать ситуацию в регионах. Массовое распространение эпидемии в регионах может поднять Россию в рейтингах заболевших в мире. Таким мнением поделилась доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По состоянию на утро 21 апреля Россия была в десятке стран мира по количеству заражённых. Но Россия уже обновила данные, теперь заражённых всего 52 736 человек. На девятом месте находится Китай, потом идёт Иран, на седьмом месте Турция. И лидер по количеству заражённых – США.