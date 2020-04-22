Стало известно, как можно остановить распространение коронавируса в России

Коронавирус в России можно сдержать, если контролировать ситуацию в регионах. Массовое распространение эпидемии в регионах может поднять Россию в рейтингах заболевших в мире. Таким мнением поделилась доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
По состоянию на утро 21 апреля Россия была в десятке стран мира по количеству заражённых. Но Россия уже обновила данные, теперь заражённых всего 52 736 человек. На девятом месте находится Китай, потом идёт Иран, на седьмом месте Турция. И лидер по количеству заражённых – США.
Если власти смогут удержать ситуацию в регионах, то нам удастся выйти из ситуации с минимальными потерями. Если ситуация в регионах выйдет из-под контроля, то Россия окажется в рейтингах по заболевшим. Также специалист подчеркнула, что распространение вируса в России слабое из-за географического расположения. Немаловажным фактором в этой ситуации является и ограничение транспорта в России в этот период.