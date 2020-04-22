В Башкирии охват школьников онлайн-уроками составил 82%

Охват учеников Башкирии онлайн-уроками составил 82%. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования РБ. Напомним, что с начала апреля из-за эпидемиологической обстановки в республике школьники обучаются дистанционно.

Так, по данным ведомства, к концу прошлой недели количество учащихся, которые обучаются с помощью онлайн-уроков, стало более 380 тысяч. Как заверили в министерстве, для ребят станет доступнее и дополнительное образование. К тому же, ведомство разработало методические рекомендации, как обычные домашние задания превратить в поток творчества.