В Башкирии охват школьников онлайн-уроками составил 82%

Охват учеников Башкирии онлайн-уроками составил 82%. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования РБ. Напомним, что с начала апреля из-за эпидемиологической обстановки в республике школьники обучаются дистанционно.
Так, по данным ведомства, к концу прошлой недели количество учащихся, которые обучаются с помощью онлайн-уроков, стало более 380 тысяч. Как заверили в министерстве, для ребят станет доступнее и дополнительное образование. К тому же, ведомство разработало методические рекомендации, как обычные домашние задания превратить в поток творчества.
За прошедшую неделю активизировалась работа 245 учреждений дополнительного образования, в том числе учреждения культуры и спорта.
Кроме того, каждую субботу председатели республиканских предметных комиссий по всем учебным предметам ОГЭ и ЕГЭ проводят онлайн-консультации для выпускников 9-х и 11-х классов.