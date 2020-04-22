Одной из больниц Уфы подарили машину

Новый отечественный универсал пополнил автопарк 13-й больницы Уфы в рамках акции «Спасибо врачам». Автомобиль подарили в качестве благодарности за тяжелый труд в период пандемии. Новый транспорт снизит нагрузку на уже имеющийся в распоряжении медиков автотранспорт.
Это также скажется на оперативности работы специалистов, которые обслуживают пожилое население и пациентов групп риска на дому. Всего же в рамках акции региональное отделение партии «Единая Россия» предоставило уфимским больницам два автомобиля.