Одной из больниц Уфы подарили машину

Новый отечественный универсал пополнил автопарк 13-й больницы Уфы в рамках акции «Спасибо врачам». Автомобиль подарили в качестве благодарности за тяжелый труд в период пандемии. Новый транспорт снизит нагрузку на уже имеющийся в распоряжении медиков автотранспорт.

Это также скажется на оперативности работы специалистов, которые обслуживают пожилое население и пациентов групп риска на дому. Всего же в рамках акции региональное отделение партии «Единая Россия» предоставило уфимским больницам два автомобиля.

Мы взяли на себя ответственность за консолидацию усилий общественных организаций, государственных органов, трудовых коллективов. Распределению поступающих средств, оказанию поддержки медикам, людям, которые находятся на самоизоляции, больным. Мы не остановимся на тех объемах, которые уже направлены на решение этой непростой задачи. Наоборот, мы будем наступать для того, чтобы быстрее обезопасить наше население.

Константин Толкачев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

Район очень большой – начиная от Шакши, заканчивая Первомайской. Автомобиль нам очень поможет успеть к пациентам, которым нужно оказать помощь на дому.

Булат Гарифуллин, и.о. главного врача больницы №13 г. Уфы