Одной из больниц Уфы подарили машину

Мы взяли на себя ответственность за консолидацию усилий общественных организаций, государственных органов, трудовых коллективов. Распределению поступающих средств, оказанию поддержки медикам, людям, которые находятся на самоизоляции, больным. Мы не остановимся на тех объемах, которые уже направлены на решение этой непростой задачи. Наоборот, мы будем наступать для того, чтобы быстрее обезопасить наше население.

Константин Толкачев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»