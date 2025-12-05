Актёры из Уфы покорили зрителей Казани спектаклем «Акбузат»

«Акбузат» покорил зрителей Татарстана. В Казани открылся XVII Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». Одному из самых значимых театральных событий года дал старт Национальный молодежный театр Башкортостана имени Мустая Карима. Он представил зрителям спектакль-фэнтези «Акбузат».

Показ, прошедший на сцене Татарского театра кукол, задал высокую планку для всего театрального форума, который продлится до 7 декабря. Спектакль «Акбузат» создан по мотивам одноименного башкирского эпоса, являющегося логическим продолжением великого «Урал-батыра». История правнука Урал-батыра Хаубана и небесного коня Акбузата предстала перед зрителями в новом, оригинальном прочтении, объединяющем мифологию и современное театральное искусство.