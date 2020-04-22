Павел Дуров рассказал, как коронавирус изменит мир

Основатель Вконтакте и Telegram Павел Дуров поделился своим мнением о ситуации в мире. Он заявил, что коронавирус изменит мир. Об этом предприниматель написал в соцсетях.
По словам Дурова, после окончания коронавирусной эпидемии мир не вернётся к своему старому состоянию. Человечество ждёт «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения». Предприниматель отметил, что самоизоляция является шансом для людей пересмотреть своё существование, создать «лучшую версию себя».
Также он подчеркнул важный момент: самоизоляция – это возможность для технологии доказать свою ценность. Именно технологии дают возможность человеку общаться, работать, учиться и заниматься любой другой деятельностью, не выходя из дома. Самоизоляция может стать мощным толчком в технологическое будущее.