Павел Дуров рассказал, как коронавирус изменит мир

Основатель Вконтакте и Telegram Павел Дуров поделился своим мнением о ситуации в мире. Он заявил, что коронавирус изменит мир. Об этом предприниматель написал в соцсетях.

По словам Дурова, после окончания коронавирусной эпидемии мир не вернётся к своему старому состоянию. Человечество ждёт «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения». Предприниматель отметил, что самоизоляция является шансом для людей пересмотреть своё существование, создать «лучшую версию себя».

Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади

Павел Дуров, предприниматель 

Также он подчеркнул важный момент: самоизоляция – это возможность для технологии доказать свою ценность. Именно технологии дают возможность человеку общаться, работать, учиться и заниматься любой другой деятельностью, не выходя из дома. Самоизоляция может стать мощным толчком в технологическое будущее. 