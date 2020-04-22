Павел Дуров рассказал, как коронавирус изменит мир

Основатель Вконтакте и Telegram Павел Дуров поделился своим мнением о ситуации в мире. Он заявил, что коронавирус изменит мир. Об этом предприниматель написал в соцсетях.

По словам Дурова, после окончания коронавирусной эпидемии мир не вернётся к своему старому состоянию. Человечество ждёт «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения». Предприниматель отметил, что самоизоляция является шансом для людей пересмотреть своё существование, создать «лучшую версию себя».

Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади Павел Дуров, предприниматель