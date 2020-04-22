Нулевой пациент и причина вспышки COVID-19 в РКБ: итоги брифинга Минздрава Башкирии

9 из 14 умерших от новой коронавирусной инфекции были пациентами РКБ. Такие данные сегодня озвучили в региональном Минздраве. По данным эпидрасследования Роспотребнадзора, нулевой пациент с COVID-19 прибыл в республику в феврале, когда еще не ввели карантинные мероприятия.

Представители Центра гигиены и эпидемиологии отметили, что возникновение очага в главной республиканской больнице – это неблагоприятное стечение обстоятельств. Сейчас 552 сотрудника медучреждения отправлены домой на 2-недельную самоизоляцию. Им открывают больничные листы. К слову, для них теперь работает отдельная горячая линия. Также в Минздраве отметили, что все 175 пациентов больницы с коронавирусом теперь размещены в одном корпусе. В других зданиях продолжается дезинфекция.