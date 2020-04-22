В Уфе агропарк накормил врачей covid-госпиталя пловом и фруктами

В Уфе приготовили плов врачам covid-госпиталя. Сотрудники агропарка сделали около сотни порций узбекского блюда. Кроме того, медикам передали овощи и фрукты.

Для того, чтобы плов попал сегодня на стол врачам, его рецепт проделал большой путь через несколько поколений и стран. Правило ингредиентов – один к одному: на 10 кг риса 10 кг мяса и столько же моркови. В семье Данияра Ишанкулова принято, что плов готовят только мужчины. Свое первое блюдо в казане он приготовил, еще будучи ребенком – в 12 лет.

Таким образом, компания агропарк «Евразия» и ее предприниматели решили сказать спасибо медикам и поддержать их. К плову добавили салат и лепешки собственного производства. Помимо этого, в больницу отправили фрукты и овощи.

Компания передает овощи и фрукты и малоимущим семьям, оказывает адресную помощь. Не так давно Республиканский венерологический диспансер перепрофилировали в госпиталь для пациентов с коронавирусом. Именно туда и доставили посылку врачам. Готовили перед самым обедом, чтобы плов на стол подали теплым.