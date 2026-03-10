Жительница Башкирии создаёт необычные украшения для интерьера своими руками

Жительница Белорецкого района Гульнур Мусалимова радует родных, близких и коллег необычными украшениями для интерьера. Каждый она делает своими руками.
Эти куклы, облачённые в яркие национальные костюмы, сразу приковывают к себе взгляд. Но, как оказывается, наряды – не единственная изюминка башкирских красавиц. Своим видом они буквально освещают всё вокруг.
Основой работ Гульнур Мусалимовой является фоамиран, который также называют пластичной замшей или вспененной резиной. Такие украшения пластичные, водостойкие, а также долговечны и безопасны с точки зрения экологии. Кроме кукол умелица создает ещё и букеты, которые, к слову, тоже светятся в темноте.
Такие работы – прекрасный подарок, говорит Гульнур Мусалимова. Заниматься рукоделием она любит с детства. И даже сегодня, будучи директором школы и мамой троих детей, находит время на любимое хобби и победы. В этом году Мусалимовы стали первыми в республиканском конкурсе «Образцовая башкирская семья».