Жительница Башкирии создаёт необычные украшения для интерьера своими руками

Жительница Белорецкого района Гульнур Мусалимова радует родных, близких и коллег необычными украшениями для интерьера. Каждый она делает своими руками.

Эти куклы, облачённые в яркие национальные костюмы, сразу приковывают к себе взгляд. Но, как оказывается, наряды – не единственная изюминка башкирских красавиц. Своим видом они буквально освещают всё вокруг.

Основой работ Гульнур Мусалимовой является фоамиран, который также называют пластичной замшей или вспененной резиной. Такие украшения пластичные, водостойкие, а также долговечны и безопасны с точки зрения экологии. Кроме кукол умелица создает ещё и букеты, которые, к слову, тоже светятся в темноте.