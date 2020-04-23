В 21 регионе России внедрят систему цифровых пропусков

Система выдачи электронных пропусков будет внедрена в 21 регионе страны. Такие меры предпринимаются в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщение Минкомсвязи.

Федеральная платформа позволяет работодателю подать список сотрудников для оформления пропусков. Заявки формируются, затем в виде QR-кодов они направляются в личные кабинеты и на e-mail каждого сотрудника. Такие меры позволят властям сделать борьбу с COVID-19 более эффективной.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал глав регионов помочь внедрить эту систему. Он также сообщил о том, что цифровые пропуска нужно распространить не только в близлежащих от Москвы регионах, но и в других. Он подчеркнул, что эта система позволить контролировать транспортное движение между регионами.