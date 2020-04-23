Эксперт рассказала, как предотвратить пандемии после коронавируса

Человеческий образ жизни разрушает жизнь на планете. Людям нужно кардинально сменить стратегию выживания, чтобы в будущем не было таких явлений, как коронавирус. Об этом рассказала биолог Мария Воронцова.

Человек оказывает огромное влияние на все экосистемы. Разрушительная деятельность человека на Земле способствует появлению различных проблем, и одна из них – новые вирусы. Такие вирусы представляет собой огромную опасность, потому что они не изучены человеком. Человечеству нужно пересмотреть деятельность, поменять стратегию выживания. Иначе через два года Планету может захлестнуть новая пандемия.