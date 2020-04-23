Эксперт рассказала, как предотвратить пандемии после коронавируса

Человеческий образ жизни разрушает жизнь на планете. Людям нужно кардинально сменить стратегию выживания, чтобы в будущем не было таких явлений, как коронавирус. Об этом рассказала биолог Мария Воронцова.
Человек оказывает огромное влияние на все экосистемы. Разрушительная деятельность человека на Земле способствует появлению различных проблем, и одна из них – новые вирусы. Такие вирусы представляет собой огромную опасность, потому что они не изучены человеком. Человечеству нужно пересмотреть деятельность, поменять стратегию выживания. Иначе через два года Планету может захлестнуть новая пандемия.
Биолог также рассказала о том, как исчезают леса, опустошаются водоёмы, истощается почва. В аграрном хозяйстве используются различные пестициды. Всё это шаг за шагом ведёт разрушению Земли. Человечеству нужно задуматься о своём отношении к природе. Если мир справится с пандемией коронавируса, но не изменит своё отношение к природе, нам не миновать других, ещё более опасных эпидемий.