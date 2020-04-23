«Мы не можем потерять врачей»: Радий Хабиров поручил принять меры по защите медиков в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерству здравоохранения республики разместить врачей, которые работали с инфицированными коронавирусом, в санатории. Об этом он заявил на еженедельном оперативном совещании. По его словам, медики, работающие на передовой, заслуживают качественного отдыха.

«Я предлагаю для тех смен, которые выходят из тех больниц, где есть коронавирус, открыть санаторий, чтоб они пережили двухнедельный карантин в комфортных условиях. Даю время до понедельника, за эти дни решите, куда и кого размещать. Также проработайте вопрос финансирования»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Также Радий Хабиров затронул вопрос защиты врачей в медучреждениях. Глава региона поручил создать межведомственную комиссию для контроля за выполнением медицинских требований в больнице.

«У меня вчера состоялся обстоятельный и полезный разговор с СПЧ, который очень многое делает. Они поставили ряд серьезных вопросов, которые меня встревожили. Два вопроса касаются коронавируса. Первый – в ряде медицинских учреждений не выполняются требования по контролю на входе. Причиной тому является нехватка медизделий, дезинфицирующих средств. Поэтому попрошу создать межведомственную комиссию, которая будет жить на работе. Дайте сотрудников – вдумчивых, толковых, принципиальных. Надо ездить. Цель – защитить врачей. Происходит постоянный рост. Мы не можем потерять врачей, некому будет лечить. Инсульты и инфаркты никто не отменял. Простейшие вещи должны решаться в течение суток»

Радий Хабиров, руководитель региона

Напомним, на сегодняшний день, в Башкирии зафиксировано 422 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.