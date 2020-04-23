«Мы не можем потерять врачей»: Радий Хабиров поручил принять меры по защите медиков в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерству здравоохранения республики разместить врачей, которые работали с инфицированными коронавирусом, в санатории. Об этом он заявил на еженедельном оперативном совещании. По его словам, медики, работающие на передовой, заслуживают качественного отдыха.
Также Радий Хабиров затронул вопрос защиты врачей в медучреждениях. Глава региона поручил создать межведомственную комиссию для контроля за выполнением медицинских требований в больнице.
Напомним, на сегодняшний день, в Башкирии зафиксировано 422 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.