«Мы не можем потерять врачей»: Радий Хабиров поручил принять меры по защите медиков в Башкирии

«У меня вчера состоялся обстоятельный и полезный разговор с СПЧ, который очень многое делает. Они поставили ряд серьезных вопросов, которые меня встревожили. Два вопроса касаются коронавируса. Первый – в ряде медицинских учреждений не выполняются требования по контролю на входе. Причиной тому является нехватка медизделий, дезинфицирующих средств. Поэтому попрошу создать межведомственную комиссию, которая будет жить на работе. Дайте сотрудников – вдумчивых, толковых, принципиальных. Надо ездить. Цель – защитить врачей. Происходит постоянный рост. Мы не можем потерять врачей, некому будет лечить. Инсульты и инфаркты никто не отменял. Простейшие вещи должны решаться в течение суток»

Радий Хабиров, руководитель региона