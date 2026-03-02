Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии открытия школы «Хазина»

В Абзелиловском районе появилось «сокровище» – так с башкирского переводится «Хазина». Долгожданная школа с необычным названием заработала сегодня в селе Аскарово по нацпроекту «Демография». Она стала 12-й полилингвальной в республике. В торжественном открытии в режиме ВКС принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Теперь у детей из микрорайона «Восточный-1» появился свой современный дворец знаний со стадионом, школой искусств и лингафонными кабинетами, и что важно, с возможностью учиться в первую смену.
Ещё недавно этим ребятам из микрорайона «Восточный-1», чтобы попасть на уроки, приходилось добираться в переполненную гимназию через всё село. А сегодня для них распахнула двери новая школа – уже в шаговой доступности.
К сентябрю, как говорят педагоги, здесь соберётся больше 600 детей. И это не просто цифры, а решение многолетней проблемы. Существующие первая школа и гимназия переполнены: вместо 800 детей в каждой училось едва ли не вдвое больше.
Школу открыли и традиционно, перерезав ленту, и по-современному – по видеосвязи. К ребятам во время оперативного совещания правительства обратился Радий Хабиров. Глава республики поздравил школьников и пожелал успехов в учебе.
К слову, «Хазина» – это целый образовательный комплекс. Ещё в сентябре при школе открылся детский сад с ясельной группой, который сегодня посещают более 170 малышей.
Детский сад, совмещённый со школой, теперь и здесь – неразрывные ступени. Из уютных групп малыши плавно перейдут в мир больших открытий. Создали все условия: при учреждении заработала школа искусств с просторными хореографическим и музыкальным залами, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. В современно оборудованных кабинетах технологии мальчиков приучают к труду, а девочек – к домоводству.
Главная гордость «Хазины» – языки. Четыре лингафонных кабинета – таких нет больше ни в одной школе района. В профессиональных наушниках ребята учатся воспринимать информацию на иностранных языках и воспроизводить её без ошибок. В школе углубленно изучают башкирский и английский, в планах – китайский, арабский. В самом Аскарово уже есть будущие преподаватели, которые готовы обучать восточным языкам.
Проект республиканского уровня: первые полилингвальные школы открылись в 2019 году в Уфе. Сегодня они успешно работают в Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Учалах, Мишкинском и Хайбуллинском районах. Для педагогов предусмотрели стимулирующие надбавки, а лучшие практики быстро распространяются по региону. К 2030 году количество таких учреждений должно вырасти до 16. Новые школы появятся в Ишимбае, Аскинском и Белорецком районах.