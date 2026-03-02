Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии открытия школы «Хазина»

В Абзелиловском районе появилось «сокровище» – так с башкирского переводится «Хазина». Долгожданная школа с необычным названием заработала сегодня в селе Аскарово по нацпроекту «Демография». Она стала 12-й полилингвальной в республике. В торжественном открытии в режиме ВКС принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Теперь у детей из микрорайона «Восточный-1» появился свой современный дворец знаний со стадионом, школой искусств и лингафонными кабинетами, и что важно, с возможностью учиться в первую смену.

Ещё недавно этим ребятам из микрорайона «Восточный-1», чтобы попасть на уроки, приходилось добираться в переполненную гимназию через всё село. А сегодня для них распахнула двери новая школа – уже в шаговой доступности.

Я учился до этого в гимназии, мне кажется, что в новой школе немного получше. Мне больше всего нравится наш класс, актовый зал и столовая, потому что тут всё такое современное. Данил Сибаев, ученик 4 «Г» класса многопрофильной школы «Хазина» с. Аскарово

Для меня, как учителя башкирского языка, это мой родной башкирский язык. Я мечтаю и хочу, чтобы наши дети всегда любили свой родной язык, говорили на нём, и он всегда оставался и не забывался. Экраны появились, мультимедиа, проектор, принтер, компьютер. Это для нас тоже очень хорошо, так как при работе, как учителя, мы постоянно же работаем с бумагами, и эти вещи и предметы нам очень нужны. Ильгиз Истамгалин, учитель начальных классов и башкирского языка многопрофильной школы «Хазина» с. Аскарово

К сентябрю, как говорят педагоги, здесь соберётся больше 600 детей. И это не просто цифры, а решение многолетней проблемы. Существующие первая школа и гимназия переполнены: вместо 800 детей в каждой училось едва ли не вдвое больше.

Школу открыли и традиционно, перерезав ленту, и по-современному – по видеосвязи. К ребятам во время оперативного совещания правительства обратился Радий Хабиров. Глава республики поздравил школьников и пожелал успехов в учебе.

Большое и красивое здание расположено в микрорайоне жилой застройки. Детей здесь много. Пусть школа процветает. Ребятам желаю хорошей учёбы, учителей благодарю за труд и желаю здоровья. Спасибо подрядчику и строителям. Хороший объект получился, люди его ждали. В такие непростые времена мы вводим большие объекты. Это важно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К слову, «Хазина» – это целый образовательный комплекс. Ещё в сентябре при школе открылся детский сад с ясельной группой, который сегодня посещают более 170 малышей.

Село Аскарово с каждым годом всё больше растёт, естественно, и детский сад, в котором нуждаемся. У нас есть компенсирующая группа, там у нас дети с ОВЗ воспитываются. В этой группе работают дефектологи, логопеды, психологи и, конечно же, воспитатели. У нас в многопрофильной школе языков будет больше, поэтому английский язык начинают изучать ещё в детском саду, намного проще будет детям. Гульнафис Асадуллина, старший воспитатель детского сада многопрофильной школы «Хазина» с. Аскарово

Детский сад, совмещённый со школой, теперь и здесь – неразрывные ступени. Из уютных групп малыши плавно перейдут в мир больших открытий. Создали все условия: при учреждении заработала школа искусств с просторными хореографическим и музыкальным залами, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. В современно оборудованных кабинетах технологии мальчиков приучают к труду, а девочек – к домоводству.

Я очень долго ждала, пока откроется новая школа. Мне очень понравились машинки, потому что очень интересно шить. Вот я пытаюсь сделать сумку для своего телефона. Айсылу Карамурзина, ученица 4 «А» класса многопрофильной школы «Хазина» с. Аскарово

Главная гордость «Хазины» – языки. Четыре лингафонных кабинета – таких нет больше ни в одной школе района. В профессиональных наушниках ребята учатся воспринимать информацию на иностранных языках и воспроизводить её без ошибок. В школе углубленно изучают башкирский и английский, в планах – китайский, арабский. В самом Аскарово уже есть будущие преподаватели, которые готовы обучать восточным языкам.