Радий Хабиров принял участие в III Республиканском форуме региональных операторов питания

Сегодня в Чишминском районе начал свою работу завод детского диетического питания мощностью 850 тонн продукции в месяц. Радий Хабиров ознакомился с цехами предприятия, которое будет кормить подрастающее поколение. Также сегодня прошёл форум региональных операторов питания. От диетического до особенного – каким стал школьный рацион в республике?

Вкус, знакомый не одному поколению: овсяное печенье здесь выпекают строго по классическому рецепту. Никакой химии, только натуральные продукты – это философия модернизированного завода детского и диетического питания. Предприятие кормит школы региона. В 2020 году вложили больше 130 миллионов рублей в его обновление, а в прошлом году расширили производственные площади.

Новые цеха осмотрел Радий Хабиров. Общий объём инвестиций в объект превысит более 900 миллионов рублей. Руководителю региона показали не только кондитерский цех, но и линии по производству консервов, замороженных полуфабрикатов и национальной выпечки.

Тема питания в школах – очень важная и чувствительная история. Мы начинали довольно жёстко, много было войн всяческих, но сейчас мы всё стабилизировали: появились крупные и сильные игроки, наладили жёсткую систему контроля, создали целое учреждение, которое только этим занимается. Также нам удалось сделать родителей нашими союзниками в плане контроля этой истории. Мы сильно реагируем на жалобы: за 2025 год мы накормили 700 тысяч детей, и поступило всего лишь 46 жалоб. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Система контроля за питанием в Башкортостане выстраивалась последние несколько лет. В школах работают бракеражные комиссии, а в электронных системах – прозрачность информации. Меню с фотографиями готовых блюд публикуют на сайтах школ, доступ – по QR-коду. Родительские отзывы моментально уходят в профильные ведомства и на дашборд ЦУРа. Жалоб, отмечают те, кто следят за тем, что едят дети, стало заметно меньше.

Все актуальные по питанию вопросы обсудили на III Республиканском форуме региональных операторов питания. С 2023 года в регионе действуют единые требования к соцпитанию, утверждённые правительством, а качество мониторит специальное учреждение – «Управление социального питания». Его сотрудники проводят до 700 выездных проверок в год: следят за тем, что едят дети в школах, пациенты в больницах, помогают составлять меню и дают советы поварам.

Важнейшая составляющая здоровья наших детей, которые проводят в школе длительное время, – социальное питание. И те, кто трудится в этой сфере, выполняют огромную миссию, решают одну из приоритетных задач государственной политики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В 2020 году Башкортостан стал одним из первых регионов России, где организовали бесплатное питание учащихся 1-4 классов. Кроме того, в республике внедрили диетическое меню для школьников с особыми потребностями.

На выставке учреждения представили свои вкусные наработки. Здесь и меню с национальным колоритом: так, в Сибае детям проводят мастер-классы по приготовлению этнических блюд. И здесь же можно было посмотреть, как готовят для детей с диабетом.

Форум по питанию – это возможность не только презентовать своё учреждение и пообщаться с коллегами, но также, к примеру, попробовать кыстыбый из рук чемпиона мира по джиу-джитсу. Причём начинки у лепёшки могут быть, как оказалось, разные, и это ещё один показатель того, каким гибким можно сделать любое меню.