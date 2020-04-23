Объявлена дата весеннего призыва в период коронавируса в Башкирии

В Башкирии весенний призыв на военную службу начнется в начале мая текущего года. Об этом сообщил военный комиссар Башкирии Игорь Харченко на оперативном совещании в Правительстве республики. По его данным, в армию призовут более пяти тысяч человек.

В призывных пунктах новобранцам будут делать тест на коронавирус, заявил Харченко. Он также отметил, что медкомиссию призывники будут проходить в разные дни. Это делается для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. Планируется, что отправка солдат на службу начнется в конце весны, 20 мая.

«Всего планируется призвать 5150 человек. Норма большая, в принципе, больше прошлогодней весенней, но мы надеемся, что выполним ее в полном объеме. Больше всего мы отправлять планируем в Западный округ, поровну в Восточный и Центральный»

Игорь Харченко, военный комиссар Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал доклад военного комиссара. Он обратил внимание, заявленное количество тестов будет недостаточно, так как это может привезти к «взрыву» количества инфицированных.

«Я не звездочет, но математика простая говорит, что в мае у нас еще полно инфицированных. Надо сесть и подумать, как нам сделать. Не дай бог мы кого-то инфицированного отправим, и это взорвет воинскую часть»

Радий Хабиров, глава Башкирии