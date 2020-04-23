Объявлена дата весеннего призыва в период коронавируса в Башкирии

В Башкирии весенний призыв на военную службу начнется в начале мая текущего года. Об этом сообщил военный комиссар Башкирии Игорь Харченко на оперативном совещании в Правительстве республики. По его данным, в армию призовут более пяти тысяч человек.
В призывных пунктах новобранцам будут делать тест на коронавирус, заявил Харченко. Он также отметил, что медкомиссию призывники будут проходить в разные дни. Это делается для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. Планируется, что отправка солдат на службу начнется в конце весны, 20 мая.
Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал доклад военного комиссара. Он обратил внимание, заявленное количество тестов будет недостаточно, так как это может привезти к «взрыву» количества инфицированных.