Объявлена дата весеннего призыва в период коронавируса в Башкирии

«Я не звездочет, но математика простая говорит, что в мае у нас еще полно инфицированных. Надо сесть и подумать, как нам сделать. Не дай бог мы кого-то инфицированного отправим, и это взорвет воинскую часть»

Радий Хабиров, глава Башкирии