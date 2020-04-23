Жителям Башкирии разрешат выезжать в сады

Сегодня, 23 апреля, в правительстве Башкирии прошло еженедельное оперативное собрание. На совещании обсудили текущую ситуацию с коронавирусом в республике. Также были внесены некоторые изменения в режим самоизоляции.

Радий Хабиров разрешил жителям республики выезжать в сады, несмотря на режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Глава Башкирии поручил организовать автобусные маршруты до каждого садового товарищества, чтобы ни у кого не возникло проблем добраться до населенного пункта. Конечно, в общественном транспорте будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

Также не отменяется правило ношения защитной маски и перчаток в пассажирском автобусе. Такая мера касается и водителей, и пассажиров, и без средств индивидуальной защиты в автобус могут не пустить. В ближайшее время будет организована возможность выезжать в сад без нарушений режима самоизоляции.