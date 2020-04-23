Стало известно, в каких больницах Башкирии завершился карантин по COVID-19

Многие медицинские учреждения закрываются на карантин из-за возможного распространения коронавирусной инфекции. В больницах проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические меры и выявляются возможные пациенты с COVID-19. С сегодняшнего дня карантинные меры сняты с трёх больниц Башкирии.

О снятии карантина рассказал и.о. начальника Роспотребнадзора Башкирии Венер Изикаев на онлайн-брифинге сегодня. ГКБ №8, Ишимбайская ЦРБ и городская больница города Салават полностью чисты и снова открыты для приёма пациентов. Семь медучреждений в Башкирии до сих пор закрыты на карантин.

В Республиканском клиническом онкодиспансере закрыты два отделения, в Больнице скорой медицинской помощи Уфы закрыто терапевтическое отделение, также карантин продолжается в ГКБ №21. Карантинные меры соблюдаются в КБ №1 города Стерлитамак, в хирургическом корпусе Белебеевской ЦРБ, в хирургическом и терапевтическом корпусах Бирской ЦРБ и в двух отделениях ГБ №1 города Октябрьский. Все больницы закрыты на 14 дней с момента выявление возможного пациента с коронавирусом.