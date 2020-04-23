Вход по состоянию здоровье: как работает закрытый завод Башкирии во время пандемии

Особый режим для режимного объекта. Один из самых закрытых заводов республики не останавливает работу даже в условиях карантина. Как стратегически важное предприятие «Молния» противостоит пандемии?

Полвосьмого утра. Проходная авиационного предприятия «Молния» находится под контролем медработников. Хотя подобная картина уже вряд ли кого-то удивит. Вход на стратегическое производство не только по пропускам, но и по состоянию здоровья.

Уфимское научно-производственное предприятие – объект режимный. Здесь собирают части авиационной начинки. И не только для гражданских самолетов. Поэтому журналистам тут открывают далеко не все двери. Статус секретности никто не отменял, но для БСТ сделали небольшое исключение.

В этом цеху собирают блок управления авиационным двигателем. Весь процесс занимает две недели. Невероятно кропотливая работа требующая максимум внимания. Впрочем, сейчас это место больше удивляет тем, что здесь иногда разрешают работать без медицинской маски.

Качество атмосферы здесь обеспечивает специальное оборудование. Учитывая, что дистанция сохраняется, мы решили приспускать маски на рабочих местах. Вячеслав Камалов, директор Уфимского научно-производственного предприятия «Молния»

Конечно, для остальных сотрудников о подобных исключениях не может быть и речи. Вообще завод больше напоминает больницу, все сотрудники в белых халатах и масках, а влажную уборку здесь проводят не реже чем в настоящей клинике.

Пожалуй, еще никогда на предприятиях так высоко не ценили труд уборщиц. Чистота и порядок в научных лабораториях теперь не просто необходимость, а дело стратегической важности.

На нас ответственность большая. Без отдыха убираемся. Татьяна Кагирова, уборщица

Что уж тут говорить про заведующего здравпунктом. Ляля Гумерова – единственный медработник завода. Одна на несколько сотен сотрудников. На её плечах ежедневный обход предприятия, осмотры работников, контроль соблюдения санитарных норм. Да и на проходной в восемь утра тоже она. Первая, кто встречает сотрудников.

Я очень переживаю. Конечно, проверяю температуру, самочувствие. Очень переживаю, ночами не сплю иногда. Ляля Гумерова, заведующая здравпунктом Уфимского научно-производственного предприятия «Молния»

Заводская столовая – святая святых любого предприятия. И здесь ограничения важны в особенности. К примеру, за столом теперь может быть только один человек. Впрочем, местное меню коронавирусу оказалось не по зубам. Его повара оставили неизменным.

Я очень люблю свое дело, стараюсь, чтобы было много выпечки. Гульнара Ахмадиева, повар