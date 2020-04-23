Врач-блогер из Башкирии развеял слухи о своём увольнении

Сегодня стало известно, что Евгений Сырчин, врач-реаниматолог Клиники БГМУ, который рассказывает о работе медиков с коронавирусными больными, написал заявление на увольнение. Об этом рассказали некоторые коллеги Сырчина. Сам врач-блогер развеял слухи о своём увольнении.
Накануне медик рассказал о смерти пациента с подтвержденным коронавирусом в рамках своего блога. Евгений Сырчин отметил, что преподнёс информацию слегка резко из-за накопившейся усталости. Но увольнять врача никто не собирается, как и он сам не писал заявления.
Сырчин завершил своё сообщение признанием в том, что каждое его слово может быть воспринято неправильно. Но главной целью блога является не разоблачение, а честная история врачей-героев, которые сражаются с коронавирусом на передовой. Медик-блогер рассказывает не только о негативных моментах работы, но и о прогрессе и маленьких победах.
Фото: Интернет.