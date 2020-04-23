Врач-блогер из Башкирии развеял слухи о своём увольнении

Сотрудники моего отделения, коронавты, продолжают нелегкую борьбу за каждого пациента. Я тоже продолжаю свою вахту и продолжаю работать. Мало того, мы приняли на работу двух врачей-анестезиологов-реаниматологов и трех врачей стажеров из числа ординаторов. К сожалению, вчера слишком эмоционально написал про смерть пациента в госпитале. Сказываются бессонные ночи и переживания за пациентов и коронавтов. Руководство было не в восторге от этого.

Евгений Сырчин, врач-реаниматолог Клиники БГМУ